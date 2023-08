Abass Fall après son éviction de la mairie de Dakar : " la seule bataille à mener c’est celle de la candidature du PROS" - adakar.com

La mairie de Dakar a procédé ce mercredi, au renouvellement de son bureau municipal pour faire appliquer la décision de la Cour d'appel obligeant le respect de la parité. Abass Fall, responsable Pastef, a été demi de ses fonctions de premier adjoint au maire ce, à la suite de la dissolution de son parti. Il est remplacé par Ngoné Mbengue de Taxawu Sénégal.



Dans un post publié sur sa page Facebook, Abass Fall a fait savoir que son éviction du bureau de la mairie de la ville de Dakar n'est pas une actualité. Pour lui, la bataille à mener c'est celle de la candidature de Ousmane Sonko et la libération de leurs camarades en détention.



"À tous les patriotes d’ici et d’ailleurs.

l’Eviction de Pastef du bureau municipal de la ville de Dakar n’est pas une actualité. La seule bataille à mener c’est celle de la candidature du PROS et la libération des détenus politiques.

Focus sur ces objectifs.

2024 c’est dans 6 mois InchaAllah

Merci à tous pour vos soutiens", a-t-il écit.