Dans un Dakar en chantier, la petite entreprise des tamiseuses de pierres Publié le jeudi 10 aout 2023

Sur les chantiers de rénovation et de construction tentaculaires qui se multiplient à Dakar, des Sénégalaises récupèrent les résidus de béton et les graviers, qu’elles trient et revendent. Le site sénégalais “Ouestaf” décrit une ingénieuse économie de subsistance qui fait vivre de nombreuses familles.



Entre immeubles en construction et routes en devenir, Dakar offre depuis plus d’une décennie l’image d’une ville en plein chantier. Au milieu des gravats, non loin du tohu-bohu des grues et des camions, se trouve niché un petit trésor : les résidus de béton.



Ici s’activent des femmes décidées d’en faire une opportunité. Leur travail : la collecte de ces résidus. Leur tâche consiste à “extraire” le béton à l’aide de tamis. Elles le font avec une ingéniosité qui étonne.