Le Roaming national est désormais effectif, selon le DG de l'ARTP Publié le jeudi 10 aout 2023

ARTP(Autorité de Régulation des Télécommunications et des postes)

Le directeur général de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP), Abdou Karim Sall, a salué, mercredi, le ‘’basculement effectif’’ du »roaming national » permettant désormais aux abonnés d’un opérateur d’utiliser le réseau d’un concurrent pour émettre et recevoir des appels, sms et accéder à Internet.



»Le roaming national ou itinérance nationale est devenu maintenant une réalité au Sénégal », a déclaré Abdou Karim Sall après des tests de vérification sur l’effectivité du basculement dans des villages environnants de Touba, une ville de la région de Diourbel (centre).



Il était accompagné de représentants d’opérateurs de téléphonies (Orange, Free et Expresso) ainsi que des équipes de l’ARTP.



Ces premiers exercices réalisés dans la zone centre seront suivis à partir de la semaine prochaine d’autres tests dans la partie nord (Matam) et sud (Ziguinchor) du Sénégal, a annoncé Abdou Karim Sall.



Il s’est félicité d’un »test concluant » avec les appels et les SMS réussi à 100%, notant toutefois qu’il y a des »correctifs » à apporter en ce qui concerne le »basculement des données mobiles entre certains opérateurs ».



‘’L’itinérance nationale ou roaming national est un levier de régulation qui permet aux abonnés d’un opérateur d’utiliser le réseau d’un autre opérateur national pour émettre et recevoir automatiquement des appels, s’il se trouve dans une zone non couverte par son opérateur », a rappelé le Directeur général de l’ARTP.



Evoquant les avantages du roaming, M. Sall a parlé d’une »innovation majeure » dans la fourniture de services (appels, sms, données mobiles) ainsi qu’un »avantage qui s’offre à un client pour pouvoir bénéficier des services d’un autre opérateur ».



Il a aussi parlé d’une dynamique de »mutualisation » des opérateurs qui seront amenés à »ouvrir leurs réseaux aux autres clients ».



Insistant sur la gratuité du roaming, qui »respecte les tarifs en vigueur », le DG de l’ARTP a invité les utilisateurs et les clients à procéder eux-mêmes aux tests de basculement.



