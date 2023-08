Chavirement tragique au large des côtes italiennes : une quarantaine de migrants perd la vie - adakar.com

Chavirement tragique au large des côtes italiennes : une quarantaine de migrants perd la vie Publié le jeudi 10 aout 2023

Une embarcation transportant environ 45 migrants en provenance de la Tunisie a chaviré au large des côtes italiennes, entraînant la perte d'une quarantaine de vies, selon les témoignages rapportés par plusieurs médias, informe l'APS.



Partie jeudi matin de Sfax en Tunisie, l'embarcation aurait sombré quelques heures plus tard dans le canal de Sicile, selon des sources médiatiques telles que France24 et Radio France internationale (RFI).



Parmi les quatre survivants de cette tragédie, il a été rapporté que 41 migrants au moins ont péri lors du naufrage.



Les récits des survivants indiquent que les gilets de sauvetage ont joué un rôle crucial dans leur survie, bien que seulement un tiers des passagers en aient été équipés. Ils auraient également trouvé une autre embarcation vide en mer sur laquelle ils se sont réfugiés. Après avoir dérivé pendant quatre jours, ils ont été secourus par un cargo maltais le mardi 8 août.



Cet événement tragique met en lumière une fois de plus les risques mortels encourus par les migrants tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, souvent dans des embarcations surchargées et précaires.



