Participation au dialogue national: Yewwi Askan Wi rappelle les dispositions pertinentes de sa charte fondamentale qui veulent que ses membres s'abstiennent "de tous compromis ou compromissions politiques avec le régime de Macky Sall" (communiqué) Publié le mardi 13 juin 2023

Après son lancement le 30 mai dernier, le dialogue convoqué par Macky Sall suit son cours.



La Coalition Yewwi Askan Wi réaffirme son rejet catégorique de cette rencontre sans intérêt pour le Sénégal. Elle porte à la connaissance de l'opinion qu'elle n'est représentée par aucune organisation ou personne physique à cette farce politique.



Ce rassemblement est d'autant plus inique, qu'il se tient dans un contexte de deuil, d'arrestations arbitraires, et de déniement des droits et libertés.



Le nombre de morts suite aux manifestations du 1er au 3 juin n'est pas encore connu.



Plus de 500 jeunes manifestants sont encore illégalement détenus dans les locaux de la police, de la gendarmerie et dans les prisons.



M. Ousmane Sonko, membre éminent de la coalition a été condamné à la suite d'une parodie de justice.



Son domicile est soumis à un blocus sans précédent dans l'histoire politique du Sénégal, et en dehors de toute légalité.



Pour que nul n'en ignore, la Coalition Yewwi Askan Wi rappelle les dispositions pertinentes de sa charte fondamentale selon lesquelles, tout membre doit « s'abstenir, individuellement, de tous compromis ou compromissions politiques avec le régime de Macky Sall ».



La Coalition Yewwi Askan Wi se réserve le droit de tirer toutes les conséquences à l’encontre de tout transgresseur de celles-ci.



Fait à Dakar le 12 Juin 2023

La Conférence des LEADERS