UMOA-Titres/Semaine du 5 juin : 117 milliards FCFA mobilisés par 3 pays

UMOA-Titres/Semaine du 5 juin : 117 milliards FCFA mobilisés par 3 pays
Publié le mardi 13 juin 2023

Sur la période du 5 au 9 juin 2023, le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal ont organisé des émissions sur le marché des titres publics de l'UEMOA en vue de mobiliser respectivement 30, 30 et 50 milliards FCFA (soit une sollicitation de 110 milliards FCFA). Cette demande de liquidité faite sur le court terme (6 et 12 mois) et le moyen terme (3 et 5 ans), a été bien accueillie par les investisseurs qui ont proposé 130 milliards FCFA pour un taux moyen de couverture de 117%.



En définitive, ces pays n'ont décidé de retenir que 117 milliards FCFA. Il convient de souligner que comparativement à la semaine précédente (115%), ce taux de souscription est en légère amélioration.

Le Burkina décroche un emprunt de 30 milliards FCFA

Le Burkina Faso a réalisé une émission conjointe de bons (maturité de 12 mois) et d'obligations assimilables du trésor (maturités de 3 et 5 ans) lui permettant de lever 28,91 milliards FCFA. Cette opération s'est déroulée le 7 juin 2023 et a suscité une demande globale de 30,52 milliards FCFA de 16 participants, représentant ainsi un taux de couverture de 101,76 %. Finalement, le montant retenu par le trésor burkinabè s'est élevé à 28,919 milliards FCFA. Il est à préciser que la majorité des offres provenaient du Burkina Faso, représentant 48,7 % du montant total levé (soit 19,82 milliards FCFA). Ensuite, de la Côte d'Ivoire qui a contribué pour 4,02 milliards FCFA, suivie par le Sénégal avec 3,15 milliards FCFA.

Plus de 38 milliards FCFA offerts au Niger pour une demande de 30 milliards FCFA

Le Niger a bouclé ce jeudi 08 juin, une nouvelle sortie sur le marché des titres publics via une émission simultanée de deux bons et d'obligation assimilables du trésor (BAT de 6 et 12 mois et une OAT de 3 ans) pour un objectif de mobilisation de 30 milliards FCFA. Avec un taux de couverture de 127,90 %, le trésor nigérien a finalement levé 33 milliards FCFA. Cette émission qui a pu réunir 38,37 milliards FCFA a vu la participation de 22 investisseurs de 7 pays de la zone, avec les plus importantes offres provenant du Bénin (13,18 milliards FCFA) et du Burkina Faso (5,84 milliards FCFA). Par ailleurs, Cette nouvelle sortie porte à 322 milliards FCFA, la somme totale mobilisée par le pays depuis le début d'année et à 114 milliards FCFA les remboursements effectués.

Le Sénégal lève 55 milliards FCFA grâce à une adjudication ciblée

Ce 9 juin 2023, l'État du Sénégal a organisé, en collaboration avec l'Agence UMOA-Titres, une émission de bons et obligations assimilables du Trésor, couvrant différentes échéances couramment utilisées (364 jours, 3 ans et 5 ans), par le biais d'une adjudication ciblée, pour un montant de 50 milliards FCFA. Cette initiative, qui marque la deuxième opération du genre au sein de l'Union après celle de la Côte d'Ivoire le 9 mai dernier, a enregistré un taux de couverture de 121,73 %, malgré un contexte politico-social tendu. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts innovants visant à dynamiser et moderniser le marché des titres publics de l'UMOA.

Destinée exclusivement aux Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT), seuls les investisseurs du Sénégal (56,86 milliards FCFA), du Burkina Faso (4 milliards FCFA) et du Togo (1,03 million FCFA) ont participé, totalisant une offre de 60,86 milliards FCFA. Conformément au programme d'émission établi et aux règles d'intervention des États sur le marché, le Trésor sénégalais a retenu un montant de 54,99 milliards FCFA.



Sur la période, le marché des titres publics a observé son attractivité pour les investisseurs de la région qui ont proposé 20 milliards FCFA de plus que ce qui les émetteurs demandaient initialement. Cette tendance devrait se maintenir avec décision de la banque centrale de garder ses taux directeurs inchangés lors de la 2e réunion de l'année du comité politique intervenue le 7 juin dernier. Ainsi, le marché des titres publics pourrait continuer à offrir aux investisseurs, des placements sûrs d'une part, et rentables d'autre part.

Sékou Karamoko