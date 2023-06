Le patron de l’ONU veut accentuer la lutte contre la désinformation - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Le patron de l’ONU veut accentuer la lutte contre la désinformation Publié le mardi 13 juin 2023 | RFI

© Autre presse par dr

Sommet de l`Union africaine: Antonio Guterres plaide pour une «force d`imposition de la paix»

Tweet

Le secrétaire général de l’ONU estime que le monde entier est trop focalisé sur l’intelligence artificielle et ses risques futurs, et ne porte pas assez attention aux dangers bien actuels, eux, créés par la désinformation. Antonio Guterres a même convoqué une conférence de presse le lundi 12 juin, ce qui n’est pas une convocation à la légère, pour être sûr de faire passer son message.

De notre correspondante à New York,



Le secrétaire général de l’ONU a beau le répéter, malheureusement, peu de changements sont édictés en la matière. Or, Antonio Guterres le sait, il le voit dans les rapports que lui remettent ses envoyés spéciaux tous les jours : les réseaux sociaux et la désinformation qu’ils véhiculent numériquement ont des effets bien tangibles et assez catastrophiques.



Dans le viseur du secrétaire général : les mensonges et les messages de haine, ainsi que les posts qui délégitiment des faits scientifiquement établis et peuvent créer le chaos.