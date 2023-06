Manifestations au Sénégal : Le New York Times met le régime de Macky Sall au banc des accusés - adakar.com

Manifestations au Sénégal : Le New York Times met le régime de Macky Sall au banc des accusés
Publié le lundi 12 juin 2023

De violentes manifestations ont éclaté au Sénégal après la condamnation d`Ousmane Sonko

Le prestigieux quotidien américain a publié sur son site un long article sur les récentes émeutes qui ont fait plus d’une quinzaine de morts à Dakar et Ziguinchor. Le journal s’est appuyé notamment sur les témoignages d’une demi-douzaine de manifestants blessés par balle et sur autant de rapports d’autopsie.



«Un tailleur mort d’une balle dans la tête. Un boulanger tué d’une balle dans la poitrine. Un étudiant en géographie envisageant de poursuivre ses études au Canada abattu d’une balle dans le dos.»



Le New York Times a attaqué par ce décompte macabre son article paru ce lundi sur son site et consacré aux manifestations qui ont secoué le Sénégal les 1er, 2 et 3 juin. Le trio fait partie des personnes décédées (16 selon la version officielle, 23 d’après Amnesty) dans les émeutes qui ont suivi la condamnation de Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour corruption de jeunesse.



«De nombreuses familles ont découvert que leurs proches étaient décédés des suites de blessures par balle, faisant soupçonner que la police sénégalaise avait tiré sur des manifestants», constate le NYT qui a recueilli les témoignages d’une demi-douzaine de manifestants blessés par balle ainsi que ceux de parents de victimes et consulté autant de rapports d’autopsie.



L’État au banc des accusés

«L’État a tué mon frère», accuse dans les colonnes du quotidien américain Issa Sarr, le frère de Babacar, le tailleur tué à Pikine. Selon lui, ce dernier, «contraint de fermer son magasin à cause des manifestations», «a été abattu alors qu’il se tenait sur un pont surplombant des émeutiers qui acculaient des policiers à un péage».



Le Times n’a pas manqué de souligner que ce témoignage «n’a pas pu être vérifié de manière indépendante».



Pour le boulanger, Seyni Coly, et l’étudiant en géographie, El Hadji Cissé, ce sont les rapports d’autopsie consultés par le prestigieux journal qui parlent. Le premier a reçu une balle dans l’abdomen tandis que le second a pris la balle dans le dos alors qu’il revenait de la mosquée. «La balle a percé son poumon droit et est sortie de son bras», détaille le NYT, qui cite les conclusions du légiste.



Le quotidien new yorkais rappelle que «le gouvernement a rejeté les accusations selon lesquelles la police aurait tiré sur des manifestants et a déclaré avoir arrêté 500 personnes, dont certaines portaient des armes à feu». Mais il ajoute que certaines images diffusées sur les réseaux sociaux, des témoignages de proches de victimes et de défenseurs des droits de l’homme ainsi que les certificats de décès, prennent le contrepied.