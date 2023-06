Situation politique: PASTEF dément toute levée des barricades autour de la résidence d’Ousmane Sonko - adakar.com

Ousmane Sonko, président de PASTEF

Le parti “Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité“ (PASTEF) dément des informations qui ont circulé pendant des heures et faisant état d'une levée du blocus autour de la résidence d'Ousmane Sonko et de la désignation d'un émissaire auprès du régime.



Dans un communiqué, la formation politique recommande de faire attention aux informations sans fondements distillées au quotidien.



"Nous invitons les uns et les autres à s'abstenir de publier ou de relayer de fausses informations ou non vérifiées en rapport avec la situation du président Ousmane Sonko. Toute évolution de sa situation vous sera communiquée instantanément par les canaux autorisés du parti. Nous vous invitons à la prudence quant aux informations mensongères distillées tous les jours par une certaine presse du Palais et ses relais dans les réseaux sociaux", rappelle le PASTEF.



"À ce jour, aucune barricade n'est levée, aucune médiation n'est entamée, aucun émissaire n'est envoyé auprès du régime et aucune exfiltration motorisée", a poursuivi le Secrétariat national à la Communication du PASTEF.



Ousmane Sonko est sous résidence surveillée depuis maintenant 15 jours à la Cité Keur Gorgui. Sa condamnation à 2 ans de prison le 31 mai dernier a donné le coup d'envoi à des manifestations d'ampleur sur presque beaucoup de localités sur le territoire national.



