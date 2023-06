Côte d’Ivoire: les Parties prenantes du mécanisme régional sur la libre circulation des personnes et des biens en conclave à Abidjan - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Côte d’Ivoire: les Parties prenantes du mécanisme régional sur la libre circulation des personnes et des biens en conclave à Abidjan Publié le lundi 12 juin 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par CK

Côte d`Ivoire: les Parties prenantes du mécanisme régional sur la libre circulation des personnes et des biens en conclave à Abidjan

Lundi 12 juin 2023. Le Secrétariat Exécutif de la Commission Nationale des Frontières de la Côte d’Ivoire (CNFCI) et la Direction de la Libre Circulation en partenariat avec la Représentation de la CEDEAO en Côte d’Ivoire, ont initié un atelier sur l’état des lieux du fonctionnement opérationnel du Manifeste des Passagers du mécanisme régional de suivi de la libre circulation des véhicules de transport inter-états des personnes, des biens et du bétail dans l’espace CEDEAO. Voir tout l'album photo Tweet

Le Secrétariat Exécutif de la Commission Nationale des Frontières de la Côte d’Ivoire (CNFCI) et la Direction de la Libre Circulation en partenariat avec la Représentation de la CEDEAO en Côte d’Ivoire, ont initié un atelier sur l’état des lieux du fonctionnement opérationnel du Manifeste des Passagers du mécanisme régional de suivi de la libre circulation des véhicules de transport inter-états des personnes, des biens et du bétail dans l’espace CEDEAO.



Ouvert ce lundi 12 juin 2023 à la représentation permanente de la CEDEAO à Abidjan, cet atelier vise à faire le bilan de la mise en œuvre du manifeste des passagers du mécanisme de suivi de la libre circulation des véhicules de transport inter-Etats des personnes, des biens et du bétail dans l’espace CEDEAO avec toutes les Parties prenantes en vue de sa relance.



Le Secrétaire Exécutif de la CNFCI, Diakalidia Konaté a rappelé le rôle de sa commission qui est d’assurer la supervision et la coordination des actions de l’Etat aux frontières, s’inscrit dans cette vision et cette dynamique. « C’est pourquoi, il entend jouer entièrement son rôle afin de promouvoir la libre circulation, la facilitation du commerce sous-régional conformément au pilier 3 de la Stratégie de l’Union Africaine pour la Gouvernance des Frontières relatif à la Mobilité, migration et facilitation du commerce. », a-t-il dit.

Fondant beaucoup d’espoir sur les travaux de ce présent atelier, M. Konaté a exhorté l’ensemble des parties prenantes à une pleine et entière participation pour des échanges fructueux au bénéfice des pays et des Peuples de l’espace CEDEAO.



Fanta Cissé, Représentante Résidente de la CEDEAO en Côte d’Ivoire a pour sa part rappelé que la libre circulation est un droit fondamental dans l’espace CEDEAO d’autant plus qu’elle est essentielle pour le développement économique et social de cette région de l’Afrique. À ce titre, dit Mme Cissé, il est du devoir des pays membres de travailler ensemble pour lever les obstacles à la libre circulation et créer un environnement propice à la mobilité des personnes et à la facilitation des échanges. ’’Je souhaite rappeler que la CEDEAO reste déterminée à accompagner les Etats dans la mise en œuvre effective du mécanisme régional de suivi de la libre circulation des véhicules de transport inter-véhicules de transport inter-états des personnes, des biens et du bétail dans l’espace CEDEAO.’’, a-t-elle assuré.



À en croire la Représentante Résidente de la CEDEAO en Côte d’Ivoire, la libre circulation est l’un des piliers fondamentaux de l’intégration des peuples. ’’Elle favorise les échanges commerciaux, renforce la coopération économique et crée des opportunités pour les populations et les États. En permettant à nos concitoyens de circuler librement, nous encourageons l’échange des idées, des compétences et des cultures, ce qui contribue à renforcer notre identité régionale et à promouvoir la paix et la stabilité.’’, a expliqué mme Cissé.



Ce projet a été lancé le 12 mars 2013 à Abidjan, au corridor de Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët en Côte d’Ivoire, pays pilote. Il a produit des résultats encourageants, notamment en termes de réduction des entraves. Ce qui a incité les opérateurs économiques, la société civile et les acteurs étatiques, réunis à Ouagadougou du 03 au 05 juillet 2014 pour un forum régional sur la libre circulation, à proposer son extension aux autres pays de la CEDEAO.

En avril 2015, les Ministres en charge de la sécurité ont recommandé à la CEDEAO, de prendre les actes juridiques pour la mise en place du mécanisme au niveau sous régional. Cela, afin de créer dans chaque Etat membre, un comité de pilotage du Mécanisme de suivi et d’envisager l’extension du mécanisme au bétail.



Cyprien K.