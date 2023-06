Italie: l’ex-président du Conseil et homme d’affaires, Silvio Berlusconi, est mort - adakar.com

Italie: l`ex-président du Conseil et homme d`affaires, Silvio Berlusconi, est mort

Silvio Berlusconi, le magnat des médias qui a dirigé l'Italie durant neuf ans, est mort à 86 ans des suites d'une leucémie, selon son entourage. Surnommé « l'immortel » pour sa longévité en politique, le sénateur et homme d'affaires a profondément marqué le paysage politique de son pays. Celui qui avait été empêtré dans des scandales sexuels et des affaires judiciaires sans fin régna près de 30 ans sur la vie politique italienne, repoussant sans cesse la fin de sa vie publique.



Le dernier épisode vient de s’achever pour Il Cavaliere, Silvio Berlusconi est mort à l’âge de 86 ans d’une leucémie. Il avait été de nouveau admis vendredi dernier à l'hôpital San Raffaele de Milan où il a séjourné de multiples fois. Sa vie, telle une série à rebondissements, a tenu les Italiens en haleine jusqu’au bout.



Aîné d’une famille milanaise de la classe moyenne, animateur de croisière avant de se lancer avec succès dans l’immobilier puis dans la finance et dans les médias, président du club de l’AC Milan pendant 31 ans, il avait fait une entrée fracassante en politique en 1994 en remportant les élections législatives avec son tout nouveau parti Forza Italia.