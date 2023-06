Interdiction de la politique à Touba : la Fatwa - adakar.com

Interdiction de la politique à Touba : la Fatwa Publié le lundi 12 juin 2023 | Le Quotidien

Visite de courtoisie du président de la République auprès du Khalife général des Mourides

Touba, le 1er mai 2023 - Le chef de l`État s`est rendu à Touba pour une visite de courtoisie au Khalife général des Mourides et lui présenter ses condoléances suite à la disparition de son épouse. Tweet

En 2024, les électeurs soucieux d’accomplir leur droit civique devront sortir de Touba pour le faire. Le Khalife général des Mourides en a décidé ainsi. Serigne Mountakha Mbacké a donné l’ordre aux Baye Fall d’appliquer la décision.



Par Malick GAYE – L’orthodoxie va être respectée à Touba. Le Khalife général des Mourides n’est pas dans une logique de négociation. Aux gros problèmes, les grandes solutions. C’est la dynamique de Serigne Mountakha Mbacké. Le guide des Mourides a tout bonnement interdit toute activité politique dans la cité religieuse. Et pour matérialiser sa décision, le 8ème khalife de Bamba a ordonné aux Baye Fall de délocaliser l’ensemble des bureaux de vote qui se trouvent dans le périmètre de Touba. Une décision qui fait suite aux troubles récemment constatés dans la cité religieuse. En effet, connue pour son calme légendaire, la ville sainte de Touba a été récemment secouée par la vague de manifestations née de la condamnation de Ousmane pour corruption de la jeunesse à deux ans de prison ferme.



Il a fallu une intervention diffusée par la mosquée de Touba pour appeler les manifestants au calme. Ensuite, la consigne a été donnée aux Baye Fall de faire régner l’ordre.



Cette délocalisation des bureaux de vote de Touba peut être interprétée comme un souhait de garder son équidistance des acteurs politiques. Sur ce registre-là, Touba semble jalouse à plus d’un titre de conserver son autorité. A titre d’exemple, le chef de l’Etat s’est lui-même déplacé à la ville sainte pour s’entretenir à huis clos avec Serigne Mountakha Mbacké sur la situation du pays.

eBien que rien n’ait filtré de cet entretien, il est heureux de constater un apaisement juste après la rencontre. Heureuse coïncidence avec le tête-à-tête entre Macky Sall et le khalife ? En tout cas, c’est tout bénéfique pour le Sénégal.