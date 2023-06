ERRATUM : excuses a CHEIKH KANTE - adakar.com

ERRATUM. l’information publiée dans notre édition de ce samedi 10 juin 2023 relative au retoquage par la BCEAO de la nomination du Pca de La Banque Agricole, a emporté une grave erreur sur la personne. Il s’agit en effet de Samba Kante et non de Cheikh Kante , actuel ministre en charge du PSE. Toutes nos excuses à Cheikh Kante et à nos lecteurs.