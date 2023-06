La frustration des Sénégalais privés de leur championnat de foot - adakar.com

La frustration des Sénégalais privés de leur championnat de foot Publié le lundi 12 juin 2023 | RFI

© aDakar.com par Marc ATIGAN

Au Sénégal, pas de matches de foot ce week-end. Après les manifestations qui ont suivi la condamnation d’Ousmane Sonko la semaine dernière, et qui avaient dégénéré en affrontements avec les forces de l’ordre, les autorités sénégalaises ont suspendu le championnat national « jusqu’à nouvel ordre » Objectif : éviter les rassemblements et d’éventuelles violences. Les matches prévus samedi et dimanche sont donc reportés. Entre frustration, colère, et parfois compréhension, écoutez la réaction des passionnés de foot rencontrés par nos envoyés spéciaux à Dakar, Richard Riffonneau et David Baché, qui sont allés voir jouer des équipes amateurs de quartier…