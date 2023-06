Décrocher un emploi au Sénégal, un défi pour les jeunes diplômés en intelligence artificielle - adakar.com

Décrocher un emploi au Sénégal, un défi pour les jeunes diplômés en intelligence artificielle Publié le lundi 12 juin 2023 | RFI

Installationn d`une école de formation en intelligence artificielle

Au Sénégal, le secteur de l'intelligence artificielle attire de plus en plus de jeunes. De nombreuses formations autour de l'IA ont vu le jour ces dernières années. Mais au moment d'intégrer le marché du travail, les jeunes diplômés sont souvent tentés de s'expatrier, faute d'opportunités professionnelles dans leur pays, où l'IA en est encore à ses balbutiements.



Ndiaye Dia est un passionné d'intelligence artificielle. Ce jeune Sénégalais a reçu une formation pluridisciplinaire. D'abord en mathématiques et informatique à Dakar, puis en tant qu'ingénieur à l'École Polytechnique en région parisienne.