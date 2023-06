Moussa Baldé : "Aucun intellectuel ne peut donner de leçons au Sénégal" - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Moussa Baldé : "Aucun intellectuel ne peut donner de leçons au Sénégal" Publié le dimanche 11 juin 2023 | seneweb

© Autre presse par DR

Moussa Baldé, ministre de l`Agriculture et de l`Equipement Rural

Tweet

Le docteur Moussa Baldé, par ailleurs ministre de l'Enseignement supérieur, a invité certains intellectuels à être plus humbles.



Invité du "Grand Jury" sur la RFM ce dimanche, Moussa Baldé considère "qu'aucun intellectuel ne peut donner de leçon au Sénégal". Il s'agit ici d'une réponse au texte cosigné par Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr et Mbougar Sarr.



Un texte à travers lequel le ministre de l'Enseignement supérieur y voit un "abus de notoriété". "Au Sénégal, certains intellectuels font ce que j'appelle un abus de notoriété. Dès que des gens, pour avoir écrit un bon livre ou un bon article, gagnent en célébrité, croient qu'ils peuvent s'arroger le droit de donner des leçons, d'intervenir sur tous les sujets, être le bien-pensant de la République".



Moussa Baldé attend de ces intellectuels qu'ils s'expriment par ailleurs sur les dégâts causés par les manifestants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. "J'espère qu'ils ont vu les bureaux de la faculté des Lettres qui ont été saccagés. J'espère qu'ils ont vu l'état de l'université Cheikh Anta Diop le vendredi. J'espère surtout que cela va leur donner à penser, à voir qu'il ne faut pas attiser. L'abus de notoriété ne passe pas. Ce n’est pas parce qu'on est à l'aise en France qu'on peut s'ériger en donneur de leçons. Je voudrais que les gens reviennent à l'humilité intellectuelle. On peut avoir réussi une bonne carrière universitaire, on peut avoir écrit un bon livre, ça ne nous donne pas le droit de nous ériger en donneurs de leçons".