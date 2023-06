Tabaski 2023: Le premier ministre par ailleurs en charge de l’élevage,envoie une délégation pour un recensement des moutons à Namarel et à Loumbol Thily. - adakar.com

News Société Article Société Tabaski 2023: Le premier ministre par ailleurs en charge de l’élevage,envoie une délégation pour un recensement des moutons à Namarel et à Loumbol Thily. Publié le dimanche 11 juin 2023 | Rewmi

A moins de trois semaines de la fête de l’ Aid el Kebir communément appelée Tabaski ,le premier ministre Amadou Ba en charge de l’élevage et des productions animales , envoie une forte délégation à Namarel et à Loumbol Thily,motif commencer à recenser le nombre de moutons qui sont dans les localités précitées pour ensuite prévoir le poids adéquat de l’aliment de bétail.

Selon Sidel Sow membre de la délégation d’Amadou Ba ,dira qu’à Namarel déjà 10000 moutons sont recensés tout comme à Loumbol Thily 3000 moutons sont trouvés sur place au grand bonheur des populations.



A en croire toujours Sidel Sow, à part lui, la délégation du premier ministre était conduite par le Secrétaire général du ministère de l’élevage et des productions animales en l’occurrence Ousmane Mbaye,le directeur du ministère de l’élevage, et certains techniciens du secteur.



Poursuivant,Sidel Sow membre du conseil économique social et environnemental,de dire que la mission du ministère de l’élevage,c’est également de voir si les moutons du pays pourront suffir ou pas.Dans ce même sillage,si les moutons du pays suffisent pour approvisionner le pays ,dans ce cas,il ne sera pas nécessaire d’ouvrir les frontières au cas contraire ,une solution sera trouvée avec le Mali ou la Mauritanie qui pourront voir leurs moutons entrer dans le pays fulmine Sidel Sow.



Le moins que l’on puisse dire Sidel Sow , membre de la délégation du premier ministre Amadou Ba en charge de l’élevage et des productions animales,avec ses camarades de délégation,sont en tournée dans des localités du pays en vue de recenser les moutons et ce à dix sept jours de la Tabaski.



Samba Khary Ndiaye Linguere