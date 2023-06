L’opposition sénégalaise manifeste à Paris à l’appel du Pastef - adakar.com

News Politique Article Politique L’opposition sénégalaise manifeste à Paris à l’appel du Pastef Publié le dimanche 11 juin 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Paris : Manifestation de sénégalais qui réclament le retrait du Sénégal de l’ITIE

Un calme précaire règne au Sénégal. Après les violentes manifestations, notamment à Dakar et à Ziguinchor, consécutives à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko pour « corruption de la jeunesse », la tension a baissé. La plateforme des Forces vives F24 a annulé sa marche prévue hier, samedi, au Sénégal. Mais la diaspora sénégalaise s'est tout de même mobilisée, comme à Paris.



Plusieurs centaines de personnes ont défilé aux couleurs du drapeau vert, jaune et rouge étoilé, entre place de la Nation et celle de la République. Beaucoup scandant des slogans hostiles au président Macky Sall.



« Notre dictateur Macky Sall, on veut qu’il dégage complètement de la course à la présidentielle de 2024. », lance un homme. « Quand le Sénégal t’as donné tout, t’as eu tout en politique, président de la République, il y a des choses que tu dois dépasser… Il doit prendre de la hauteur et laisser les gens choisir leur président », tempère un autre, au micro de Sidy Yansané de la rédaction Afrique de RFI.