Le Sénégal annonce la reprise des activités de ses consulats à l'étranger Publié le dimanche 11 juin 2023 | Xinhua

Le consulat du Sénégal à Milan

Les consulats du Sénégal, fermés depuis mardi après l'attaque de certains d'entre eux par des manifestants mécontents de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, reprennent leurs activités, a annoncé vendredi la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall.



"Cette reprise se fera en tenant compte de l'état de dégradation du matériel et des locaux pour ce qui concerne les consulats ayant subi des actes de vandalisme'', a toutefois précisé la ministre, invitant les expatriés sénégalais "à contribuer à la sauvegarde" des structures diplomatiques et à "la préservation de l'intégrité physique des membres du personnel qui sont au service de la communauté''.



Son ministère avait annoncé la fermeture provisoire des consulats généraux du Sénégal, en raison de dommages occasionnés par "une série d'agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger, notamment à Paris, Bordeaux, Milan et New York''.



Ces violences étaient une protestation contre la condamnation par un tribunal de Dakar de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse, au terme d'un procès pour viols et menaces de mort que lui avait intenté une masseuse.