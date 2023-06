Chronique de Jean-Baptiste Placca : De l’image de la démocratie sénégalaise… - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Chronique de Jean-Baptiste Placca : De l’image de la démocratie sénégalaise… Publié le dimanche 11 juin 2023 | RFI

© RFI par DR

Chronique de Jean-Baptiste Placca : De l’image de la démocratie sénégalaise…

Tweet

Dans l'esprit de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, qui a connu la prison sous Abdou Diouf puis sous son mentor Abdoulaye Wade, les charges de l'opposant Ousmane Sonko contre le système politique sénégalais discréditeraient inutilement une démocratie qui a, malgré tout, le mérite de générer des occasions d'alternance.



Alors que la tension semble retomber, à Dakar et ailleurs dans le pays, l’opinion africaine s’interroge, plus que jamais, sur ce que les manifestations meurtrières de ce mois de juin disent de la démocratie, au Sénégal. Ce pays est-il encore une des démocraties les plus crédibles du continent ?



Ce qui arrive actuellement aux Sénégalais rappelle les désillusions de peuples qui se nourrissent de slogans tirés de la bravoure de lointains prédécesseurs, sans être toujours eux-mêmes à la hauteur des sacrifices de leurs glorieux devanciers : « berceau de la démocratie », « pays des droits de l’homme », etc.



Du milieu des années 60 à la fin de la décennie 80, le Sénégal a prospéré sur une réputation de paradis démocratique, en raison, essentiellement, de la prédominance du parti unique dans la plupart des Etats africains. Mais, du point de vue des facteurs qui concourent à la consistance d’une démocratie, le Cap-Vert voisin supplante, littéralement, le modèle tant vanté du Sénégal, dont l’image de champion de la démocratie en Afrique francophone revêt un désespérant côté cyclique.