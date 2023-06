Sénégal: la chaîne Walf TV suspendue pour un mois - adakar.com

Sénégal: la chaîne Walf TV suspendue pour un mois Publié le dimanche 11 juin 2023 | RFI

Au Sénégal, la chaîne de télé Walf TV est suspendue pendant 30 jours, jusqu’au 1er juillet. Le ministère de la Communication reproche à la chaîne d’avoir couvert les heurts entre manifestants et forces de sécurité après la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. La direction de la chaîne et les organisations de journalistes s’inquiètent.



Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois



La diffusion était suspendue depuis jeudi 1er juin, mais selon la chaîne, la notification n’est arrivée que 8 jours plus tard. Le groupe Wal Fadjri a annoncé qu’une grande partie de ses salariés seraient mis au chômage technique : « C’est, c’est un gros préjudice au niveau des finances parce que Wal Fadjri, avant d’être un groupe de presse, est une entreprise tout court, avec des salaires fixes », alerte Moustapha Diop, directeur de Walf TV.