Manifestations au Sénégal: les 18 premiers mineurs jugés tous libérés Publié le samedi 10 juin 2023 | RFI

Palais de justice de Dakar

Les premières comparutions de personnes arrêtées lors des manifestations de la semaine dernière ont débuté vendredi. Au moins 500 personnes avaient été interpelées lors de ces manifestations qui avaient éclaté après la condamnation d’Ousmane Sonko, et qui avaient dégénéré en affrontements avec les forces de l’ordre. Vendredi, au Palais de justice de Dakar, les premières comparutions ont donc eu lieu. Dix-huit jeunes, âgés de 15 à 17 ans, ont défilé devant le Tribunal des mineurs.



Ils devaient être 38, puis 25, finalement, 18 mineurs ont effectivement comparu ce vendredi. Et un seul a été reconnu coupable, coupable de participation à une manifestation non autorisée. Mais il n’a écopé d’aucune peine et il a pu repartir chez lui.



Les autres mineurs, âgés de 15 à 17 ans, ont tous été innocentés. Aucune condamnation pour trouble à l’ordre public, ni pour atteinte à la sécurité de l’État n’a donc été prononcée.