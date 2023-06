BCEAO: l’affacturage, le financement des créances et l’assurance-crédit en Afrique de l’Ouest au menu d’une conférence régionale - adakar.com

BCEAO: l'affacturage, le financement des créances et l'assurance-crédit en Afrique de l'Ouest au menu d'une conférence régionale
Publié le samedi 10 juin 2023

Conférence Régionale sur le thème « l’affacturage, le financement des créances et l’assurance-crédit en Afrique de l’Ouest »

Dakar, le 9 juin 2023 - La Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO) a organisé du mercredi 7 au vendredi 9 juin 2023, une Conférence Régionale sur le thème « l'affacturage, le financement des créances et l'assurance-crédit en Afrique de l'Ouest ».

Pendant trois jours, du 7 au 9 juin 2023, à l’hôtel Radisson Blu (Dakar), des spécialistes, des professionnels des banques et des établissements financiers ont planché sur la thématique de « l’affacturage, le financement des créances et l’assurance-crédit en Afrique de l’Ouest ».



Ces rencontres visent à renforcer les capacités des acteurs intervenant dans les activités d’affacturage en Afrique, en particulier des Petites et Moyennes Entreprises (PME).



Ainsi, dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire général de la BCEAO, Abdoulaye Seck, représentant le Gouverneur Jean Claude Kassi Brou, a souligné que lesdites rencontres constituent “un cadre de dialogue sur les politiques à mener en vue de soutenir le développement des compétences nécessaires à l’essor des activités d’affacturage, de financement des créances et de l’assurance-crédit, pour stimuler le commerce entre les Etats africains et avec le reste du monde.“



La Conférence Régionale est une initiative du Centre Ouest Africain de Formation et d’Etudes Bancaires (COFEB), centre de formation et de recherche de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), en partenariat avec AFREXIMBANK et FCI. Elle réunit plus de deux cents (200) personnalités en provenance des secteurs bancaire et financier.



Les objectifs poursuivis par la Conférence régionale sont notamment "de passer en revue les expériences réussies dans le monde en la matière, d’identifier les meilleures politiques et stratégies à mettre en oeuvre en vue de relever le défi du développement d’un écosystème performant et dynamique, à même de contribuer à l’atteinte des objectifs visés."



L’affacturage, en tant qu’opération par laquelle une entreprise transfère par une convention écrite, avec effet subrogatoire, ses créances à un affactureur (un établissement de crédit ou un système financier décentralisé habilité), est l’un de ces instruments alternatifs de financement des PME/PMI. Il offre une réelle solution aux problèmes de trésorerie de ces entreprises.



"Les attentes sont pressantes dans les pays de l’UEMOA. En effet, les bénéficiaires potentiels de ces financements alternatifs, à savoir les PME, représentent près de 95% de l’ensemble des entreprises et emploient la part la plus importante de la main-d’œuvre du secteur privé. Ces entreprises contribuent à hauteur d’environ 50% à la création d’emplois", a poursuivi Monsieur Abdoulaye Seck dans son propos à l’ouverture de la rencontre.



En effet, les partages de connaissances et les échanges devront permettre de renforcer les capacités des représentants des Etats membres de l’UEMOA et des acteurs des banques "dans la mise en œuvre de l’activité d’affacturage, et susciter l’intérêt auprès de ceux qui ne l’ont pas encore adopté."



La Loi uniforme relative à l’affacturage dans les Etats membres de l’UMOA, élaborée par la BCEAO, a été adoptée par le Conseil des Ministres de l’Union en sa session du 10 décembre 2020. Sur cette base, la Banque Centrale a démarré des actions de formation et de sensibilisation à l’endroit des établissements (établissements de crédit et SFD) susceptibles d’offrir des services d’affacturage aux opérateurs économiques de la région



