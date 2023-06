Doudou Ka offre une ambulance à la cité religieuse de Taslima - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Doudou Ka offre une ambulance à la cité religieuse de Taslima Publié le vendredi 9 juin 2023 | seneweb

© Autre presse par dr

Doudou Ka offre une ambulance à la cité religieuse de Taslima

Tweet

Du vivant de El Hadj Cheikh Sidiya Diaby, khalife général de la cité religieuse de Taslima, située dans le département de Bounkiling (région de Sédhiou), le ministre Doudou Ka, lui avait promis une ambulance médicalisée pour faire face aux difficultés d'accès aux soins de santé primaires. En effet, la localité, située entre les communes de Bounkiling et de Médina Wandifa ne dispose que d'une case de santé en abris provisoires sans aucun équipement. La structure n'a ni lit d'accouchement ni matériel médical encore moins de personnel soignant.



C'est dans le souci de réduire les difficultés d'accès de mobilité que le ministre a doté la cité religieuse d'une ambulance pour faciliter ainsi les évacuations vers les structures sanitaires de référence.



Au nom du défunt Khalife El Hadji Cheikh Sidiya Diaby éteint le 10 mai dernier, son fils aîné El hadj khalifa Diaby a exprimé toute sa reconnaissance et sa satisfaction au ministre qu'il remercie au nom de routes les populations et talibes de la sainte ville. Il a souligné que cette logistique roulante sera d'un grand apport lors du gamou annuel.