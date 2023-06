Afrobasket 2023 : Présélection de Yacine Diop, Aya Traoré, Fatou Dieng, la liste polémique de Tapha Gaye - adakar.com

© Autre presse par DR

Afrobasket féminin 2021: le Sénégal échoue à remporter la médaille de bronze

Moustapha Gaye a publié mercredi dernier sa liste des joueuses présélectionnées pour l’Afrobasket 2023. Une liste qui fait beaucoup débat avec les présélections de Yacine Diop, Aya Traoré ou encore Fatou Dieng et une seule joueuse locale, Aicha Mathilde Diop.

19 joueuses pour démarrer le stage de préparation de l’Afrobasket féminin pŕevue du 28 juillet au 6 août 2023 à Kigali au Rwanda. Moustapha Gaye a décidé de rappeler des anciennes comme Fatou Dieng (39 ans), Aya Traoré (39 ans), restées longtemps sans être appelées. Depuis 2016, la Direction technique parle de rajeunissement, de reconstruction. Le projet a-t-il été abandonné ? En plus de ces deux championnes d’Afrique, il y a les trentenaires, Oumou Khairy Sarr, Oumou Kalsoum Toure et Sokhna Licka Sy ou encore Aminata Fall qui ont été appelées.



Mais le technicien champion d’Afrique a aussi fait appel à Yacine Diop. La grosse surprise dans cette liste. En effet, si les anciennes sont toujours en activité, ce n’est pas le cas pour la meilleure joueuse de l’Afrobasket U18 en 2012.



En effet, sans club depuis 2021, l’internationale sénégalaise avait tourné le dos au basket. Son passage en France, au Charnay Basket, n’aura duré que le temps d’une rose. L’ailière sénégalaise n’a joué que 6 journées en Ligue féminine avant de décider de quitter le club de la formation du Rhône.



Beaucoup d’observateurs ont exprimé leur inquiétude par rapport au manque de compétition de la joueuse. Elle est restée deux ans sans jouer. Quel sera son apport si bien sur elle est retenue parmi les 12?



Le Sénégal fera-t-il mieux après une quatrième place décevante lors de la 27e édition passée ? Wait and see !



Voici la liste des joueuses présélectionnées



Meneuses : Lena Timeira, Cierra Janay Dillard, Fatou Dieng et Ndioma Kane.



Ailières : Sokhna Licka Sy, Yacine Diop, Aya Traore, Mathilde Diop, Fatou Pouye, Sokhna Fatou Sylla et Mareme Drame



Pivots : Oumou Khairy Sarr, Aminata Fall, Madjiguene Sene, Oumou Kalsoum Toure, Fatou Diagne, Arama Niang, Khadidiatou Bigue Sarr et Aicha Ndour.