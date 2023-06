Idrissa Seck: «Ousmane Sonko a failli être militant de mon parti» - adakar.com

Idrissa Seck: «Ousmane Sonko a failli être militant de mon parti» Publié le vendredi 9 juin 2023

Idrissa Seck: «Ousmane Sonko a failli être militant de mon parti»

L’ancien président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Idrissa Seck dit avoir « énormément d’affection » envers le leader de Pastef qui, selon ses dires, a failli militer dans le parti Rewmi. « Ousmane Sonko a failli être militant de mon parti à ses débuts », a-t-il révélé sur Rfi.



Il ajoute: « Il (Ousmane Sonko) est venu à deux reprises chez moi, une fois seul et une fois accompagné par des amis à lui. C’est quelqu’un pour qui j’ai énormément d’affection, et c’est pour ça que je suis particulièrement affligé de le voir emprunter le chemin qu’il est en train d’emprunter aujourd’hui. Il est assez populaire auprès de la jeunesse. Il aurait suffi qu’il dise à cette jeunesse : nous sommes majoritaires dans le pays, armez-vous de vos cartes d’électeur et de la détermination de protéger les résultats qui seront issus des bureaux de vote, mais ne cassez rien. S’il avait fait ça, j’aurais applaudi ».



Sur son retour spectaculaire dans l’opposition après avoir théorisé le ‘’Mburu ak soow’’, le patron de Rewmi dit être constant dans sa démarche. « Je n’ai qu’une seule mission en tête, produire le maximum de bienfaits pour ma communauté, pour les populations, quelle que soit la station que j’occupe. Après l’élection de 2019, où je suis arrivé deuxième, un dialogue national s’est ouvert, et c’est au moment où nous étions dans la phase de conclusion de ce dialogue national que la Covid-19 s’est abattue sur le monde entier ».



Poursuivant, l’ancien maire de Thiès a soutenu avoir quitté la mouvance présidentielle par principe. « À l’approche de l’élection présidentielle, je lui (Macky Sall) ai dit très gentiment : ‘Vous arrivez au terme de vos deux mandats consécutifs, je retournerai solliciter les suffrages des Sénégalais, je vous recommande de ne pas tenter ce que Wade a tenté et échoué en 2011 – 2012. Sortez par la grande porte’. »