Le F24 appelle à une marche pacifique le samedi 10 juin 2023 sur la VDN Publié le vendredi 9 juin 2023

© aDakar.com par BL

Mobilisation de la Plateforme des forces vives de la Nation (F24)

Dakar, le 12 mai 2023 - La Plateforme des Forces vives de la Nation (F24) a mobilisé, ce vendredi, à la Place de la Nation, contre la candidature probable du président Macky Sall à l`élection présidentielle du 25 février 2024. Tweet

La plate-forme F24 vient de recevoir la notification d'interdiction de la mobilisation pacifique prévue le vendredi 9 juin 2023 à la place de la nation.



La F24 prend acte de la décision.



La F24 donne rendez-vous aux Sénégalais à la marche pacifique prévue le samedi 10 juin 2023 sur la VDN non interdite. Départ à 15h sous l'auto pont de Saint Lazare, arrivée école normale supérieure.



Tous les Sénégalais sont conviés, drapeau du Sénégal en main, pour la restauration de l'état de droit et dire non à la troisième candidature illégale et injuste.



Dakar, le 08 juin 2023

Le Comité Exécutif