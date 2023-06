L’Afrique est le continent avec la «tendance d’urbanisation la plus rapide au monde» - adakar.com

L'Afrique est le continent avec la «tendance d'urbanisation la plus rapide au monde» Publié le vendredi 9 juin 2023 | RFI

par Edouard Dropsy

Dans le marché HLM, en plein cœur de Dakar, les ordures jonchent les rues. Dakar, le 20 août 2019.

Cette semaine a lieu à Nairobi, au Kenya, la deuxième session de l’Assemblée d’ONU Habitat, le programme des Nations unies pour les établissements humains. Le rendez-vous a lieu tous les 4 ans, le dernier a pris place en 2019. Depuis lundi et jusqu’à vendredi 9 juin, plus de 5 000 participants, des représentants des États-membres de l’ONU, de ses agences spécialisées, des collectivités locales et de la société civile discutent ensemble. Entretien avec Oumar Sylla, directeur Afrique d’ONU-Habitat.



Oumar Sylla, directeur Afrique d’ONU-Habitat : L’Afrique aujourd’hui est le continent qui est en tendance d’urbanisation la plus rapide au monde. En 2030, on aura atteint ce qu’on appelle la transition urbaine en Afrique, avec plus de personnes vivant en milieu urbain qu’en milieu rural. Où est-ce qu’on va les mettre ? De quelle eau ils vont se doter ? Et de quelles infrastructures ils vont se doter ? Ce sont des défis majeurs. Il faut anticiper et l’anticipation passe par la planification spatiale.