Sénégal: Adji Sarr fait appel du jugement dans son procès contre Ousmane Sonko

Adji Sarr après sa confrontation avec Ousmane Sonko, le 6 décembre 2022.

Adji Sarr a interjeté appel après la condamnation d’Ousmane Sonko à deux ans de prison pour « corruption de la jeunesse », selon l’un de ses avocats. Le jugement a provoqué des violences meurtrières la semaine dernière. L’ancienne masseuse avait porté plainte il y a plus de deux ans contre l’opposant pour « viols répétés » et « menaces de mort ». Que signifie cet appel ?



« On repart à zéro », estime Me El Hadj Diouf, l’un des avocats d’Adji Sarr joint au téléphone, qui confirme avoir interjeté appel. « Il y aura un nouveau procès », affirme-t-il.



Mais pour l’heure, « cela ne change rien à la situation d’Ousmane Sonko, cela ne change rien à sa peine » assure de son côté Me Joseph-Etienne Ndione, l’un des avocats de l’opposant. Il rappelle que Ndèye Khady Ndiaye, la propriétaire du salon de massage, a également fait appel. Co-accusée dans ce dossier, elle a été condamnée à deux ans de prison ferme pour incitation à la débauche. Mais pour que toutes les parties soient concernées par un nouveau procès, « il faudrait aussi que le parquet fasse appel » explique l’avocat.