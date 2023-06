Union africaine: une réunion à Kigali consacrée aux réformes de l’institution - adakar.com

Union africaine: une réunion à Kigali consacrée aux réformes de l'institution Publié le vendredi 9 juin 2023 | RFI

Au Rwanda se tient du 8 au 11 juin une retraite du comité des représentants permanents de l'Union africaine. Objectif : étudier l'avancée du travail sur les réformes institutionnelles de l'organisme. Des réformes lancées en 2016 et confiées au président rwandais Paul Kagame. Sept ans plus tard, la réunion à Kigali doit débattre des prochaines mesures à mener au sein de l'institution.



Parmi les principaux chantiers menés depuis 2016, celui sur l’autonomie financière de l’Union africaine. Un travail en progression, selon la vice-présidente de la commission de l’institution, Monique Nsanzabaganwa.



« Actuellement, déjà 100% des coûts opérationnels de l’Union sont pris en charge par les États membres. Ils se sont engagés à contribuer à 75% du budget des programmes. Ils augmentent petit à petit leur contribution pour y arriver. Et ils ont créé un fonds pour la paix, qui est maintenant de 330 millions de dollars. »