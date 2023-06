Le processus des examens et concours est sécurisé, assure le ministère de l’Education nationale - adakar.com

Le processus des examens et concours est sécurisé, assure le ministère de l'Education nationale
Publié le vendredi 9 juin 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Le processus des examens et concours est sécurisé, a déclaré jeudi le ministère de l’Education nationale, assurant de la mise à disposition des ressources nécessaires pour la bonne organisation des sessions dans les dates déjà fixées.



Dans un document intitulé ‘’Sécurisation du processus des examens et concours scolaires, sessions de 2023 (CFEE et Concours d’entrée en sixième, BFEM et Baccalauréat), la tutelle promet la mise à disposition des acteurs des ressources nécessaires à la bonne tenue des épeuves.



‘’Dans le souci de mettre à la disposition des acteurs toutes les ressources nécessaires à la bonne organisation des examens et concours, l’Office du Baccalauréat et la Direction des examens et concours mettront à disposition lesdites ressources selon la procédure habituelle’’, renseigne le texte.



‘’Les épreuves doivent être conservées dans des endroits sécurisés et récupérés, le moment venu, par les autorités scolaires en charge des examens susmentionnés’’, rappelle le document.



Le ministère de l’Education nationale invite aussi les gouverneurs des régions à ‘’prendre des dispositions en rapport avec les Inspections d’académie, pour assurer la sécurisation des épreuves et le bon déroulement de ces différents examens’’.



Selon un calendrier du ministère de l’Education nationale, le Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et le Concours d’entrée en sixième sont prévus le mercredi 21 et le jeudi 22 juin 2023.



Le Baccalauréat de l’enseignement secondaire général va démarrer à partir du mardi 4 juillet 2023, tandis que Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) est prévu à partir du mercredi 12 juillet 2023.



