SENEGAL-ENVIRONNEMENT / Les stations de mesure de la qualité de l'air sont fonctionnelles (ministre) Publié le jeudi 8 juin 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar, (APS) – Les stations de gestion et de mesure de la qualité de Dakar demeurent fonctionnelles, a assuré le ministre de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Alioune Ndoye.



‘’La gestion de la qualité de l’air est toujours fonctionnelle. Des éléments en parle, mais des stations continuent à mesurer la qualité de l’air à Dakar. D’ailleurs, une nouvelle station de mesure est installée à Guédiawaye dans le cadre du BRT’’, a-t-il déclaré.



M. Ndoye répondait mercredi aux préoccupations des députés, lors de l’examen du projet de la loi n°13/2023 portant sur le code de l’environnement.



‘’Le dispositif comprend des micro capteurs d’air ambiant qui permettent de suppléer les stations en cas de panne. ’’, a-t-il ajouté, annonçant la mise en œuvre d’ un projet pour renforcer le réseau de mesure et de gestion dc la qualité de l’air.



‘’ (…) Quand j’ai parlé du BRT, j’ai voulu rappeler que le gouvernement est en train autant que possible d’investir dans le transport de masse à énergie propre pour lutter contre la pollution’’, a-t-il précisé, ajoutant qu’il a investi sur le TER et le BRT pour mener à bien cette lutte.



S’agissant de la prise en compte de la transition écologique dans le nouveau code de l’environnement, il a souligné que l’une des justifications de ce point, est d’interner certains engagements n’ayant pas été retenus dans le processus juridique.



Il s’est félicité, du fait que le Sénégal soit un pays exemplaire en matière du mixte énergétique, avec 30% de taux de réalisation. ‘’Nous le clamons haut et fort dans nos échanges internationaux, parce que ceux qui souvent veulent nous donner la leçon ne sont pas à ce niveau-là’’, a-t-il soutenu, rappelant que le Sénégal, compte actuellement dans le cadre du mixte énergétique, 8 centrales de photovoltaïques, sans oublier des éoliennes et autres formes d’énergies développées à travers le pays.





