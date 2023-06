SENEGAL-MONDE-SPORTS-ATHLETISME / Jeux olympiques spéciaux mondiaux: remise du drapeau national aux athlètes, vendredi - adakar.com

Dakar, (APS) – Le Premier ministre, ministre des Sports, Amadou Ba, procèdera, vendredi à 11h, à la remise du drapeau national aux athlètes en partance pour les les Jeux olympiques spéciaux mondiaux prévus à Berlin (Allemagne) du 17 au 25 juin, a appris l’APS d’un communiqué dudit ministère.



Ces jeux sont réservés aux personnes en situation de handicap mental ou cognitif. Près de 7000 athlètes venus de plus de 180 pays y prendront part.



La délégation sénégalaise sera composée de 54 personnes dont 34 athlètes qui participeront à six disciplines : athlétisme, basketball, bocce, natation, football et équitation).



