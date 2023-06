Au Sénégal, les mineurs arrêtés lors des manifestations seront les premiers à comparaître - adakar.com

Au Sénégal, les mineurs arrêtés lors des manifestations seront les premiers à comparaître Publié le jeudi 8 juin 2023 | RFI

© Autre presse par DR

Palais de justice de Dakar

Au Sénégal, au moins 16 personnes ont été tuées et plus de 500 arrêtées, selon les chiffres de la police, dans le cadre des manifestations qui ont éclaté après la condamnation, jeudi dernier, d’Ousmane Sonko. Des manifestations qui ont donné lieu à des scènes de violence et à des affrontements avec les forces de l’ordre. Le Pastef, le parti d’Ousmane Sonko, parle lui de 19 morts. Quant aux centaines de personnes interpelées, qu’en est-il des procédures judiciaires en cours ? Les premières comparutions doivent avoir lieu demain vendredi, elles concerneront essentiellement des mineurs.



Avec nos envoyés spéciaux à Dakar, David Baché etRichard Riffoneau



Les mineurs de moins de 14 ans qui avaient été arrêtés ont été relaxés. Sauf quelques rares enfants déjà connus des services de police et qui ont été pris en charge par l’Aemo (Action éducative en milieu ouvert).



Les mineurs âgés de 15 à 18 ans comparaîtront quant à eux devant un Tribunal des mineurs, dans des procédures rapides de flagrant délit.