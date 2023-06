Le Président De La République, Chef De L’Etat, SEM Mohamed Bazoum, A Reçu Le Mercredi 7 Juin 2023, L’Ambassadeur Du Sénégal Au Niger, M. Paul Benoît Sarr, En Fin De Mission. - adakar.com

Publié le jeudi 8 juin 2023

Le Président De La République, Chef De L’Etat, SEM Mohamed Bazoum, A Reçu Le Mercredi 7 Juin 2023, L’Ambassadeur Du Sénégal Au Niger, M. Paul Benoît Sarr, En Fin De Mission.

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Mohamed Bazoum, a reçu le mercredi 7 juin 2023, l’Ambassadeur du Sénégal au Niger, M. Paul Benoît Sarr, en fin de mission.



« Je suis venu dire au revoir au Président de la République après deux années d’une mission exaltante au Niger, un joli pays, un pays d’hospitalité », a dit M. Sarr à sa sortie d’audience.



« On dit que le Sénégal est le pays de la Téranga ; quand on vit au Niger, on se rend compte que le pays de la Téranga, c’est le Niger », a ajouté le diplomate sénégalais.



« C’est vraiment cette hospitalité qui m’a beaucoup marqué, en plus de la courtoisie des nigériens », s’est-il réjoui.



SEM Paul Benoît Sarr a renouvelé sa profonde gratitude au Président de la République pour l’avoir élevé au rang de Commandeur de l’Ordre du Mérite du Niger.