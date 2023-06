Emploi : Macky Sall propose de recourir à la convention Etat-employeurs - adakar.com

Emploi : Macky Sall propose de recourir à la convention Etat-employeurs Publié le jeudi 8 juin 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Macky Sall, président de la République, en visioconférence

Macky Sall a demandé mercredi au gouvernement d’utiliser les ‘’mécanismes’’ de la convention liant l’Etat et les employeurs pour accroître les possibilités de recrutement des jeunes diplômés arrivant chaque année sur le marché du travail.



‘’Le président de la République a demandé aux ministres en charge de l’Emploi et du Travail d’engager […] l’optimisation des mécanismes de la convention nationale Etat-employeurs en vue de l’élargissement des possibilités de recrutements des jeunes diplômés qui arrivent massivement, chaque année, sur le marché du travail’’, lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.



Il les appelle aussi à associer à cette tâche les partenaires sociaux.



Le président de la République a demandé en même temps aux membres du gouvernement de veiller à ‘’l’amélioration de l’approvisionnement en eau des populations’’.



Pour ce faire, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement est invité par le chef de l’Etat à ‘’prendre toutes les mesures adéquates en relation avec la SONES, SEN’EAU, l’OFOR et les délégataires de service public en milieu rural’’.



Macky Sall leur demande de s’assurer de ‘’l’amélioration continue du fonctionnement et de la gestion des systèmes hydrauliques, sur l’étendue du territoire national’’.



Il souhaite ‘’le fonctionnement normal des collectivités territoriales’’.



Le président de la République a demandé au ministre des Finances et du Budget, ainsi qu’à son collègue chargé des Collectivités territoriales, de ‘’prendre toutes les mesures’’ nécessaires, ‘’en relation avec les exécutifs territoriaux, afin d’asseoir un dialogue social permanent visant l’amélioration des conditions d’exercice des agents de la fonction publique territoriale’’.



Macky Sall leur recommande également d’assurer ‘’le fonctionnement adéquat des services administratifs des collectivités territoriales’’.



