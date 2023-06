La BOAD signe un accord-cadre avec Smart africa pour accélérer la transformation numérique sur le continentLa BOAD signe un accord-cadre avec Smart africa pour accélérer la transformation numérique sur le continent - adakar.com

Publié le mercredi 7 juin 2023
La BOAD signe un accord-cadre avec Smart africa pour accélérer la transformation numérique sur le continent

La Banque ouest africaine de développement (BOAD) a signé, le mercredi 7 juin à Lomé, un accord-cadre avec l’alliance Smart africa, une organisation panafricaine dont la vision est la transformation de l’Afrique en un marché numérique unique d’ici 2030.



Ce partenariat entend appuyer le développement du commerce électronique dans l’espace UEMOA via le projet Smart africa alliance (SATA), et soutenir la mise en œuvre des projets d’inclusion financière dans le cadre de l’intégration sous régionale conformément aux orientations de l’axe 1 de DJOLIBA, un plan stratégique de la BOAD sur la période 2021-2025.



L’intérêt de la banque de rejoindre l’Alliance Smart africa en qualité de partenaire de financement est de stimuler des investissements adaptés aux projets numériques impactant les pays de la zone UEMOA, a précisé le président de la BOAD, Serge Akue. Il s’est félicité de ce partenariat qui confirme « notre engagement à trouver à vos côtés des solutions concrètes et innovantes pour accélérer la transformation numérique de nos Etats, notre région et de notre continent ».