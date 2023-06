SENEGAL-ESPAGNE-SANTE / Plus de 570 consultations ophtalmologiques réalisées à Kédougou - adakar.com

SENEGAL-ESPAGNE-SANTE / Plus de 570 consultations ophtalmologiques réalisées à Kédougou Publié le mercredi 7 juin 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Kédougou – Le centre hospitalier régional Amat Dansokho de Kédougou et ses partenaires espagnols de l’ONG ‘’Azul en Accion’’ et de l’association Bassari ont réalisé plus de 570 consultations dont une centaine d’opérations de la cataracte, a indiqué à l’APS le directeur de ladite structure sanitaire, El hadji Amadou Dieng.



Une vingtaine de personnes ont bénéficié aussi de la chirurgie plastique à l’occasion de ces consultations qui s’inscrivent dans le cadre d’une campagne de cataracte et de chirurgie oculaire.



‘’Le problème des yeux de manière globale est un problème de santé publique et nous avons voulu apporter une réponse par rapport aux problème des populations. C’est pour cela que nous avons eu l’idée d’organiser une campagne de cataracte et de chirurgie oculaire avec nos partenaires espagnoles et l’association Bassari’’, a expliqué Docteur El Hadj Amadou Dieng, directeur de l’hôpital régional de Kédougou.



Il s’exprimait lors d’une visite à des malades ayant bénéficié d’une chirurgie plastique et de la cataracte. Cette visite a eu lieu en présence du PDG de l’ONG Azul en Accion, Jésus franco, et du président de l’association Bassari, Alpha Diallo ‘’Golf’’ et des ophtalmologistes espagnoles.



Le docteur El hadji Amadou Dieng a passé en revue les soins offerts gratuitement par ses partenaires espagnoles de l’ONG Azul en Accion et de l’association Bassari.



‘’Ce matin, on a opéré deux enfants qui faisaient de la cataracte congénitale et qui n’ont jamais vu de leurs yeux et qui ont pu recouvrer la vue. Et ça vous donne une idée de tout l’avenir de ces enfants qui va être reconsidéré, leur éducation et de tout ce qui va suivre et sans compter tous les adultes de 60 à 70 ans qui avaient perdus leurs yeux à cause de la cataracte’’, a-t-il souligné.



El Hadji Amadou Dieng et ses partenaires s’engagent aux côtés des populations de la région de Kédougou à régler les problèmes de santé publique, surtout de la cataracte et de la chirurgie plastique ainsi que des autres pathologies.



‘’C’est notre mission de santé publique en tant qu’hôpital et c’est pourquoi on s’est engagé auprès des populations pour régler les problèmes et les solutionner’’, a-t-il indiqué.



Il a remercié tous ses partenaires et les populations de la région de Kédougou pour la tenue de la campagne de la cataracte et de la chirurgie plastique.



Le PDG de l’ONG Azul en Accion, Jésus Franco, a salué la franche collaboration avec l’hôpital régional Amat Dansokho de Kédougou et l’association Bassari dans les interventions sur la cataracte et la chirurgie.



Il a annoncé une autre campagne ophtalmologique et de dons de médicaments d’une plus grande ampleur au mois d’octobre prochain, à l’hôpital régional Amat Dansokho de Kédougou, pour soigner tous les types de cataracte et de chirurgie plastique.



La campagne va durer dix jours à l’hôpital régional Amat Dansokho, l’objectif étant de consulter 1000 patients dont 230 de la cataracte et 30 de la chirurgie plastique.



PID/ASG