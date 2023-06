Défense nationale: l’armée sénégalaise renforce son arsenal maritime - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Défense nationale: l’armée sénégalaise renforce son arsenal maritime Publié le mercredi 7 juin 2023 | aDakar.com

© aDakar.com par PMD

Célébration de la Journée nationale des Forces Armées

Dakar, le 12 novembre 2022 - Le président de la République a présidé la célébration de la Journée nationale des Forces Armées. Tweet

L’armée sénégalaise a renforcé son arsenal maritime, après avoir reçu à Concarneau en France, le premier navire patrouilleur lance-missile de la marine sénégalaise OPV 58 S d'une série de trois livré en présence du ministre des Armées Sidiki Kaba, informe Enquête+.







Ce nouvel attirail permettra au Sénégal de sécuriser les espaces maritimes qui sont sous la juridiction du Sénégal et surtout de lutter contre les crimes en haute mer dans ses zones respectives.







Selon le ministre des Armées, ce navire, grâce au système de management et de combat, et à l’armement embarqué, les OPV ont les capacités pour effectuer, avec efficacité, des missions de défense maritime du territoire et des missions d’action de l’État, en mer comme, la lutte contre la pêche illicite non réglementée et non déclarée, la lutte contre les trafics de drogue et d’armes, la sécurisation des plateformes pétrolières et gazières offshore’’.







«Les qualités d’OPV 58 S seront mises à profit pour développer des actions de coopération bilatérale ou multilatérale avec les États côtiers du Golfe de Guinée. Avec une posture robuste et dissuasive contre les menaces aussi bien conventionnelles que asymétriques, les OPV 58 S sont aussi dotés d’un rayon d’action important qui leur permet de naviguer de Dakar à Luanda », a-t-il ajouté.







Pour rappel, l’acquisition de ce nouveau navire, s’inscrit dans le cadre de la signature d’un contrat datant du 17 novembre 2019 entre la France et la Sénégal.







H.B