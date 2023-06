Football: Lionel Messi rejoint le club américain Inter Miami - adakar.com

News Sport Article Sport Football: Lionel Messi rejoint le club américain Inter Miami Publié le mercredi 7 juin 2023 | aDakar.com

Le champion du monde, Lionel Messi, a accepté l’offre de la franchise de la Major ligue soccer, Inter Miami, a annoncé le célèbre journaliste sportif, Fabrizio Romano via Twitter.



Après Cristiano Ronaldo et Karim Benzema qui ont rejoint l’Arabie Saoudite suite à la réception de contrat faramineux, Lionel Messi n’a pas succombé à une fin de carrière plein aux as.



Après de longues discussions avec les principaux intéressés au profil du sextuple ballon d’or, notamment son club de formation le FC Barcelone, l’Argentin a décidé de rejoindre le club américain au détriment, entre autres, de 200 millions d'Euros qui lui étaient proposée en Arabie Saoudite par le club Al Hillal.



Selon foot mercato, le contrat de Léo Messi table sur une durée de 3 saisons pour un salaire raisonnable, loin des 600 millions d’Euros proposés par l’issue saoudienne. Ce qui fera de lui le joueur le mieux payé de la ligue américaine.



Arrivé en 2022 au Barcelone Fc au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a enrichi son palmarès, deux fois champion de ligue 1 Uber eats et un trophée des champions.



