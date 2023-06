Internet: le gouvernement rétablit la connexion Internet par données mobiles dans le pays - adakar.com

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique a annoncé, le mardi 06 juin 2023, le rétablissement de la connexion Internet sans distinction de plages horaires, via un communiqué rendu public.



Le ministre a adressé aux opérateurs de téléphonie la fin de cette mesure afin que leurs usagers retrouvent l’usage quotidien des biens et services de connectivité.



Après les heurts survenus suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison pour corruption sur la jeunesse, le gouvernement avait décidé de la suspension d’Internet afin d’éviter des messages haineux et subversifs durant ces tensions.



Pour rappel, le bilan des dégâts humains de ces manifestations s’élève à 19 décès dans tout le pays.



