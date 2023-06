Situation socio-politique / Aminata Touré : « Aucun report de l’élection présidentielle ne peut être envisagé » - adakar.com

Situation socio-politique / Aminata Touré : « Aucun report de l'élection présidentielle ne peut être envisagé » Publié le mercredi 7 juin 2023

Aminata Touré

L’ex-Première ministre du gouvernement, Aminata Touré, a déclaré qu'« aucun report de l’élection présidentielle ne peut être envisagé », au regard des tensions, injustices et pertes en vies humaines causées sous le régime du président Macky Sall.

« L’élection présidentielle devra impérativement se tenir à date échue, en février 2024, avec la participation de tous les candidats. Seul le Président Macky Sall n’y participera pas selon les dispositions très claires de la Constitution », a martelé Aminata Touré via Twitter.



« Les plaintes nationales et internationales doivent rapidement permettre de situer les responsabilités sur les tueries de 16 de nos enfants et les commanditaires et auteurs doivent rapidement répondre de leurs actes de barbarie », a-t-elle insisté après avoir demandé une minutieuse enquête des institutions pénales sur la gouvernance du président Sall.

Pour rappel, Aminata Touré est l’une des opposantes farouches de la Gauche militante pour la mise à l’écart du pouvoir du président Macky Sall en 2024.



