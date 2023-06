SENEGAL-URBANISME / Construction de nouvelles villes : Abdoulaye Baldé présente l’expérience sénégalaise à Abidjan (communiqué) - adakar.com

SENEGAL-URBANISME / Construction de nouvelles villes : Abdoulaye Baldé présente l'expérience sénégalaise à Abidjan (communiqué) Publié le mercredi 7 juin 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Abdoulaye BALDE

Dakar, (APS) – Le directeur général de l’APIX, l’agence chargée des grands travaux et des investissements de l’Etat du Sénégal, Abdoulaye Baldé, a partagé l’expérience sénégalaise en matière de développement de nouvelles villes avec les participants de la neuvième édition de l’Africa CEO Forum d’Abidjan, a appris l’APS de bonne source.



M. Baldé prend part à cette rencontre de quatre jours, considérée comme un ‘’grand rendez-vous du secteur privé africain’’.



Ouvert lundi en présence du président ivoirien, Alassane Ouattara, le forum se poursuivra jusqu’à jeudi.



Selon un communiqué de l’APIX, ‘’démographie et développement : les villes nouvelles sont-elles adaptées ?’’ est le thème d’un panel à l’animation duquel le directeur général de l’APIX a pris part.



M. Baldé a cité l’exemple de Diamniadio (ouest), où l’Etat du Sénégal est en train de construire ‘’un nouveau pôle urbain’’.



‘’Le concept de ville nouvelle appelle également à une distribution optimale des espaces de vie et de travail, avec la mise en œuvre de zones industrielles ou de zones économiques spéciales’’, rapporte le communiqué, le citant.



‘’Le directeur général de l’APIX a décliné les ambitions de la ville de Diamniadio et ses extensions jusqu’à Diass (ouest)’’, affirme la même source, ajoutant que ‘’cette nouvelle ville en plein essor abrite des [infrastructures] administratives’’, dont le CICAD, le centre international de conférences Abdou-Diouf et le centre des expositions.



S’y ajoutent des ouvrages autoroutiers et ferroviaires, ainsi que des infrastructures hospitalières et sportives.



Le directeur général de l’APIX a parlé aussi du Forum Invest in Sénégal, qui aura lieu du 6 au 8 juillet à Dakar.



Selon le communiqué, il a rassuré les hommes d’affaires venus participer à l’Africa CEO Forum, concernant ‘’la capacité du Sénégal de surmonter les obstacles, vu le contexte de crise que vit le [pays]’’.



Abdoulaye Baldé a évoqué avec les participants les réformes sénégalaises en matière d’environnement des affaires en leur parlant de ce que font les autorités au Sénégal ‘’pour attirer plus d’investissements privés nationaux et étrangers’’.



