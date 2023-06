Transport: Certains axes circulatoires de Ziguinchor restreints provisoirement - adakar.com

Certains axes circulatoires de la ville de Ziguinchor ont été restreints, mardi 06 juin 2023, sous ordre du gouverneur de Ziguinchor, Guedj Diouf via un arrêté rendu public.



Ces axes concernés sont notamment, les routes nationales 4 et 5 ainsi que la route départementale 205.



Selon la note, la circulation est interdite de 07 heures à 18heures sur la route nationale 4 (Ziguinchor-Oulampane). Sur la route nationale 5 (de Bignona à Séléty), la restriction court de 08 heures à 16 heures.

Quant à la route départementale 205 (Diouloulou à Kafountine), les horaires sont compris de 08 heures à 16 heures.



« Les Préfets des départements de Bignona et de Ziguinchor, le Commandant de la Zone militaire 5 et le Commandant de la Légion de Gendarmerie Sud, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de cet arrêté », souligne l’arrêté.



H.B