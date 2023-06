Football: la Fédération Sénégalaise suspend les compétitions - adakar.com

Le siège de la Fédération sénégalaise de football (FSF)

La Fédération Sénégalaise de football (FSF) a annoncé, le mardi 06 juin 2023, la suspension des compétitions de football sur toute l’étendue du territoire national, compte tenu des tensions qui ont sévi et sont susceptibles de reprendre à tout moment dans le pays ces derniers jours.



En plus des résidents de Dakar et du pays, la fédération a décidé de préserver la vie des athlètes sénégalais et d’autres nationalités exerçant sur son territoire durant ces moments de tensions.



La Fédération invite les présidents de la ligue de football amateur (LFA), de la ligue de football professionnelle et les présidents de clubs et de ligues régionales de football au “respect strict de cette mesure de suspension”, jusqu’à nouvel ordre.



