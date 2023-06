Diaspora: le Sénégal ferme temporairement ses missions diplomatiques à l’étranger - adakar.com

Diaspora: le Sénégal ferme temporairement ses missions diplomatiques à l'étranger Publié le mercredi 7 juin 2023

La ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l`Extérieur, Mme Aïssata Tall Sall

Le Sénégal a décidé, ce mardi 06 juin 2023, de la fermeture temporairement de ses missions diplomatiques à l’étranger, a fait noter le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur via un communiqué.



« Cette mesure conservatoire fait suite à la série d’agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l’étranger, notamment, Paris, Bordeaux, Milan et New York », déclare la note du ministère.



Selon la tutelle, ces actes ont entraîné de sérieux dommages particulièrement au consulat général du Sénégal à Milan ou les machines de production des passeports et cartes nationales d’identités ont été détruites.



Ainsi, le service reprendra dès que les conditions matérielles et sécuritaires le permettront, indique la note.



Par ailleurs, le ministère présente ses regrets pour les désagréments que cette fermeture provisoire pourrait causer aux usagers.





