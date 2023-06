Il y a eu neuf morts à Dakar et Ziguinchor selon Antoine Félix Diome - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie Il y a eu neuf morts à Dakar et Ziguinchor selon Antoine Félix Diome Publié le mercredi 7 juin 2023 | Enquête Plus

© aDakar.com par BL

Visite du ministère de l`Intérieur dans des centres de vote dans la région de Dakar

Dakar, le 30 juillet 2022 - Le ministre de l`Intérieur, Antoine Félix Diome a effectué une visite dans des centres de vote de la région de Dakar à quelques heures du démarrage du scrutin. Tweet

Hier, tard dans la nuit, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique a fait une déclaration sur les antennes de la télévision nationale, la RTS, au nom du Gouvernement du Sénégal. Ce, suite aux violentes manifestations notées un peu partout dans le pays, après l’annonce du verdict de l’affaire Sonko-Adji Sarr.



‘’Nous avons constaté avec regret les violences ayant entraîné des destructions de biens publics et privés, et malheureusement neuf décès à Dakar et Ziguinchor. Au nom du Président de la République, Macky Sall, nous tenons à présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes et témoignons tout notre soutien aux personnes affectées’’, a dit Antoine Félix Diome.



Par ailleurs, il a été constaté en début de soirée que le débit d’accès internet était faible. Il était quasi impossible d’accéder à certains réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou encore WhatsApp. ‘’Nous avons constaté sur les réseaux sociaux, la diffusion de messages haineux et subversifs, l’Etat du Sénégal, en toute souveraineté, a décidé de suspendre temporairement l’usage de certaines applications digitales par lesquelles se font des appels à la violence et à la haine’’, a révélé Antoine Diome.



Mais à côté des médias sociaux, il y a ceux classiques. Et ces derniers ne sont pas épargnés. Le signal de Walf Tv a été coupé par le Gouverneur de Dakar. C’est pourquoi, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a insisté sur les dispositions du Code de la presse. ‘’Nous rappelons aux médias l’importance de respecter le Code de la presse qui permet à l’autorité administrative de prévenir ou de faire cesser toute atteinte à la sûreté de l’Etat, à l’intégrité du territoire national, ou tout cas d’incitation à la haine’’, a-t-il indiqué.



En outre, a-t-il conclu, ‘’tout en appelant au calme et à la sérénité de nos concitoyens, l’Etat du Sénégal a pris toutes les mesures pour garantir la sécurité des personnes et des biens ‘’.