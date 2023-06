SENEGLA-EDUCATION-MANIFESTATIONS / UCAD : Maguette Sène meurtri par les dégâts enregistrés dans le campus social - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société SENEGLA-EDUCATION-MANIFESTATIONS / UCAD : Maguette Sène meurtri par les dégâts enregistrés dans le campus social Publié le mercredi 7 juin 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DG

La Fondation UCAD offre un bus à l`Association des personnes handicapées

Dakar, le 6 juillet 2018 - La Fondation de l`Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a offert un bus à l`Association des personnes handicapées. La cérémonie de remise s`est tenue, ce vendredi. Photo: Ameth Amar, PCA de NMA Tweet

Le directeur du Centre des œuvres université de Dakar (COUD), Maguette Sène, s’est dit très meurtri par les actes de pillages et saccages perpétrés à la direction du COUD et dans le campus social de l’université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.



”C’est avec le cœur meurtri qu’on a constaté tous ces dégâts au campus social, où la direction a été incendiée, pillée et volée. Des bureaux ont été également saccagés ainsi que la ‘’salle Omar Pène’’, inaugurée récemment, qui a été complément saccagée et rendue hors d’usage”, a-t-il-déploré.



Il s’exprimait lors d’une visite du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et l’Innovation, Moussa Baldé, à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, en compagnie du recteur de ladite université, Ahmadou Aly Mbaye.



”’Les huit bus qui nous permettaient de transporter le personnel de la banlieue et qui étaient une logistique importante pour le Coud ont été tous incendiés”’ a-t-il-relevé.



Maguette Sène s’est désolé également de la ”destruction de l’environnement avec des arbres qui ont été sabrés”. Ce qui montre, selon lui, ”la violence des dégâts qui ont été constatés dans le campus social mais aussi l’intention des manifestants de mettre à genou l’université”.

Le directeur du Centre des œuvres université de Dakar souligne qu’il va falloir beaucoup de temps pour rattraper tout ce qui a été saccagé, assurant que l’université restera debout pour assurer sa mission de transmission du savoir.



‘’Il va falloir beaucoup de temps pour rattraper tout ce qui a été saccagé et pour réfléchir profondément sur le système sécuritaire de tout ce qui se passe à l’université et au campus social’’.



Il a plaidé également pour des réformes profondes et des sanctions contre les auteurs des saccages et pillages notés à l’université de Dakar.



”Je crois qu’il faut que des mesures soient prises pour que les responsables de ces saccages et pillages soient punis conformément à la loi et que des réformes soient prises également, pour que de pareilles choses ne se reproduisent plus jamais dans nos universités”, a-t-il-dit.