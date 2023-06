Sénégal : début d’accalmie au lendemain de la visite de Macky Sall à Touba - adakar.com

Sénégal : début d'accalmie au lendemain de la visite de Macky Sall à Touba Publié le mercredi 7 juin 2023 | Agence de Presse Sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus mardi à APA titrent principalement sur le tête-à-tête entre le président Macky Sall et le khalife général des mourides, faisant suite aux violents affrontements de jeudi et vendredi entre les forces de l’ordre et les partisans d’Ousmane Sonko.



Le Soleil indique que le président de la République, Macky Sall, a été « reçu » dans la soirée du lundi 5 juin par Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des mourides, l’une des plus importantes communautés soufies du pays plongé depuis quatre jours dans une violence indescriptible à la suite de la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko pour « corruption de la jeunesse » face à la masseuse Adji Sarr, qui l’accusait depuis 2021 de viols et menaces de mort.



« Arrivé aux environs de 22 heures 30 minutes, (…) le président Macky Sall, qui n’était pas accompagné, a eu un long entretien à huis clos avec le khalife général. On peut penser que les douloureux événements qui ont secoué le pays se sont invités dans les échanges entre le chef de l’Etat et son hôte », souligne le quotidien national. « À sa sortie de cette audience, à 23 heures 35 minutes, le président est retourné à Dakar. Aucune déclaration n’a été faite. Toutefois, l’on peut magnifier cette visite au guide de la communauté mouride, d’autant plus que la sagesse de ses conseils dans certaines situations peut contribuer au retour de la paix et de la stabilité au Sénégal », a commenté le journal.



L’Observateur revient sur le « tête-à-tête d’une heure » avec des « confidences sur une audience nocturne » accordée au président de la République par le khalife des mourides, au lendemain des violents heurts qui ont attristé le pays entre jeudi et dimanche. Alors que plusieurs voix s’élèvent pour demander à Macky Sall de s’exprimer en vue de mettre fin à cette tension liée à son éventuelle troisième candidature controversée à la présidentielle de 2024 et à la participation compromise d’Ousmane Sonko, son principal opposant, à cette élection, le journal affirme que « la primeur des +grandes décisions+ du chef de l’Etat » revient au guide religieux de Touba, la capitale du mouridisme située au centre du pays.



Vox Populi note qu’« à la sortie du domicile du khalife, le cortège présidentiel a été raccompagné aux cris de +Sonko, Sonko+ par une poignée d’individus » visiblement opposée à Macky Sall. Sur cette tension qui dure depuis jeudi, Bés Bi voit en Touba le « maître du jeu » puisque le chef de l’Etat s’y est rendu hier pour rencontrer le chef de la communauté mouride, faisant entretenir les citoyens sénégalais d’un « espoir de sortie de crise ». Le journal souligne que des « hommes de l’ombre », proches des trois protagonistes (Macky Sall, Ousmane Sonko et Serigne Mountakha Sonko), ont été à l’œuvre pour matérialiser cette audience.



Libération fait un tour sur « Dakar, le jour d’après » les manifestations violentes de jeudi et vendredi faisant que « la capitale affiche une face hideuse ». « De l’avenue Cheikh Anta Diop à Rufisque, les grandes artères portent encore les stigmates des violents affrontements qui ont fait, officiellement, 16 morts ». La Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) a déjà « mobilisé 1000 agents et 800 volontaires » pour nettoyer les décombres. « L’accalmie » dans le pays se manifeste également, selon le journal, par la reprise des enseignements exigée par le ministère de l’Education là où le Train express régional (Ter) a repris « ses rotations » après des jours d’arrêt.



Dans ce contexte, le Mouvement des forces vives de la nation contre l’éventuel troisième mandat de Macky Sall (F24) continue de battre le fer en annonçant des « rassemblements pacifiques » pour vendredi et samedi prochains. Pour Le Quotidien, « le F24 retourne dans la rue » pour continuer son combat contre une éventuelle troisième candidature de Macky Sall. Membre de cette plateforme, l’ex-Premier ministre Aminata Touré estime que « le troisième mandat est la cause de tous ces problèmes ». C’est pourquoi Aliou Sané, par ailleurs coordonnateur du mouvement « Y’en a marre », dit vouloir « noircir le VDN avec du monde » à l’occasion de la marche prévue samedi.



Sous un autre angle, L’Observateur analyse les « conséquences des manifestations, casses et pillages » et estime que le Sénégal pourrait faire face à une « autre menace de révolte » au plan social. Entre « paralysie de l’économie, activités informelles en souffrance, inflation sur les prix des denrées, perturbation dans le milieu scolaire, approche de la Tabaski », le journal indique que « ce tourbillon socio-économique annonce le danger ».