«Vladimir Poutine a effacé des dettes souveraines pour inciter des pays africains à acheter des armes russes» - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique «Vladimir Poutine a effacé des dettes souveraines pour inciter des pays africains à acheter des armes russes» Publié le mardi 6 juin 2023 | RFI

© Autre presse par Dr

Une femme examinant un fusil de sniper Kalachnikov lors de l`exposition du Forum économique Russie-Afrique en marge du Sommet Russie-Afrique

Tweet

La Russie est de longue date le premier fournisseur d'armes sur le continent africain, et de loin. Sur la période 2017-2021, 44% des importations venaient de Russie, contre 17% des États-Unis, 10% de Chine et 6% de France. Dans une étude, le centre belge Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (Grip) s'est penché sur l'évolution de ces liens commerciaux. Et constate que malgré l'invasion de l'Ukraine et les sanctions occidentales, les fournisseurs russes demeurent très bien implantés.



Agatha Verdebout : Il y a eu de nouveau une ouverture vers l'étranger avec l'arrivée de Vladimir Poutine et cette volonté finalement de restaurer la Russie à sa place de puissance mondiale. Et ça, ça passait notamment pour Vladimir Poutine par le fait de relancer les exportations d'armes. Et le marché africain est un marché qui était assez ouvert parce que c'est un marché qui n’est pas fort investigué ou utilisé par les Européens. Aussi parce que les Européens sont tenus à des règles plus strictes a priori que la Russie en matière de respect des droits humains dans les pays où ils vendent des armes, etc. La Russie est un peu moins contrainte de ce point de vue-là.